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23 квітня • оновлено в 12:08
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"Був підступним провокатором": відомий голкіпер Єжи Дудек розкритикував Мессі

2.1т
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Колишній голкіпер "Реала" і "Ліверпуля" Єжи Дудек заявив, що зірка "Барселони" Ліонель Мессі є підступним провокатором, як і вся його команда.

"Він був підступним провокатором, так само як і "Барселона" з Пепом Гвардіолою. Вони завжди були готові підчепити когось із нас, відпрацювали цю навичку до еталонного рівня. Це боляче било по всій нашій команді та Жозе Моуріньо. Я бачив, як Мессі говорив Пепе і Серхіо Рамосу грубості, яких не очікуєш від такого тихого та ввічливого на вигляд хлопця", – цитує слова Дудека видання Marca.

Єжи Дудек

Єжи Дудек

These football times

Він також розповів, що Кріштіану Роналду є зарозумілим, але за лаштунками поводиться, як "звичайний хлопець". Дудек відзначив спрагу португальця до перемог і порівняв з легендою мадридців Раулем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Google відповів на найпопулярніше питання: " Чому Мессі козел?"

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Кріштіану Роналду Пеп Гвардіола Ліонель Мессі
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид ФК Ліверпуль
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