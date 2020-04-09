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9 квітня • оновлено в 17:33
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"Був один народ": футболіст збірної Росії згадав про Україну, говорячи про Шевченка

8.5т
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Один з кращих футболістів Росії Федір Смолов зізнався, що його кумиром дитинства був українець Андрій Шевченко.

Нападаючий іспанської "Сельти" при цьому відзначився висловлюванням про взаємини росіян і українців, назвавши їх одним народом.

Федір Смолов

Федір Смолов

"Радянський спорт"

"Кумиром в дитинстві у мене був Андрій Шевченко. Коли грав за "Мілан", отримав "Золотий м'яч". Тоді ще не було явного поділу між Росією та Україною. Був один народ. Я з Шевченком спілкувався, він тренує збірну, яка додала завдяки йому. Сучасний, цікавий хлопець ", – наводить слова Смолова "Советский спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський помічник Андрія Шевченка у збірній України Андреа Мальдера розповів про те, де наставник "жовто-синіх" планує продовжити тренерську кар'єру.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Федір Смолов Андрій Шевченко
Теги
ФК Сельта збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
Пока украинцы и русские были одним народом - УССР процветала по всем показателям! Как только 404 получила незалЭжность - "Украина" покатилась в пропасть! Это неоспоримый факт! " Вы хоть понимаете - что вы натворили?!"
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Бурмистров Вадим, https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/ - предприятия созданные за последние 5 лет - вспомни советы профессора Преображенского.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Михайлов Сергей, смысл в другом, вы просрали то что вам досталось от СССР, а своего не создали. У вас все виноваты, кроме вас самих.
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