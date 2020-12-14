Букмекери оцінили шанси "Динамо" та "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" мають різні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

За результатами жеребкування чемпіони України в першому раунді плей-оф зіграють з ізраїльським "Маккабі", а столична команда битиметься з бельгійським "Брюгге".

Букмекери вже почали приймати ставки на результат двоматчевих протистоянь. "Гірники" вважаються фаворитом у парі. На їх вихід до наступного раунду можна поставити з коефіцієнтом 1,20. Тоді як на "Маккабі" котирування рівні показнику 4,00.

Зі свого боку "Динамо" поступається, на думку, аналітиків своєму опоненту. Показники на підсумковий успіх киян досягають рівня 2,20. А на те, що сильнішим виявиться "Брюгге", пропонується коефіцієнт 1,60.

Нагадаємо, перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 лютого наступного року, а зустрічі у відповідь рівно за тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки "Динамо" та "Шахтар" заробили за виступ у Лізі чемпіонів.