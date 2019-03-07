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Букмекери назвали нового тренера "Реала"

3.4тЧитати матеріал російською

Після проваленого сезону над тренером мадридського "Реала" Сантьяго Соларі нависла загроза дострокового розірвання контракту. Букмекери вже почали приймати ставки на те, хто займе крісло наставника "королівського клубу" перед стартом Ла Ліги сезону 2019/20.

Найвірогіднішим кандидатом фахівці вважають португальця Жозе Моуріньо. На його повернення до "Реала" аналітики дають коефіцієнт 2,10. Наставник лондонського "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно з показником 3,00 також є реальним кандидатом на пост. Трохи менше букмекери вірять у те, що мадридську команду очолять наставник збірної Німеччини Йоахім Лев, а також колишній тренер "вершкових" Зінедін Зідан – 6,00 і 7,00 відповідно.

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Букмекери назвали нового тренера "Реала"

Також у список можливих тренерів увійшли Массіміліано Аллегрі, Антоніо Конте, Арсен Венгер і Рауль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року "Реал" через три місяці роботи звільнив тренера Хулена Лопетегі, а 14 листопада офіційно оголосив про призначення Сантьяго Соларі.

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Особи
Жозе МоуріньоМаурісіо ПочеттіноЙоахим ЛевЗінедін Зідан
Тег
Реал Мадрид
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