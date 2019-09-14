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14 вересня • оновлено в 16:59
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"Буду викликати": Шевченко зробив заяву про збірну України

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що він не займається питаннями натуралізації гравців у національній команді.

"Я не натуралiзую гравців. Я працюю з тими, у кого є в даний момент український паспорт. Якщо у гравця є паспорт громадянина України, він входить в сферу моїх інтересів. Якщо він буде гідний рівня гравця збірної, я його буду викликати", – сказав Шевченко в інтерв'ю vesti.ua.

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Мораес "познущався" над Шевченком на тренуванні збірної України

Раніше бразильський легіонер "Шахтаря", захисник Ісмаїлі розповів про запрошення в збірну України від Андрія Шевченка.

Відзначимо, що зараз в "синьо-жовтої" команди грають двоє бразильських українців - Марлос і Жуніор Мораес.

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Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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