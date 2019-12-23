"Буду кричати": Шевченко відверто розповів про роботу в збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що за необхідності може підвищувати голос на своїх підопічних.

При цьому наставник "жовто-синіх" зазначив, що намагається донести всі свої ідеї до гравців до стартового свистка арбітра.

"Моя філософія – краще сказати все до гри! Якщо треба виплеснути якісь емоції, якщо ти бачиш, що саме в цей момент ти можешь струсити хлопців, то це треба робити до гри! Чи кричу на футболістів? Все буває... Я повинен отримати той результат, якого я від нихочікую! І якщо мені треба буде кричати, буду кричати. Якщо треба буде мовчати, мовчати", – цитує Шевченка 1plus1.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко розповів про нового помічника в тренерському штабі збірної України.

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