''Будемо таврувати'': "Карпати" оголосили бойкот шанувальникам ''русского міра''

Віце-президент львівських "Карпат" Олег Смалійчук прокоментував скандал із виключенням з команди молодого футболіста Михайла Готри за відверту підтримку Росії під час чемпіонату світу-2018.

Український функціонер зазначив, що такою є позиція клубу, який має намір розлучатися з гравцями, що підтримують "русский мір".

"Сподіваюся, ситуація не повториться. Інакше любителів "русского міра" будемо таврувати, як це робили з нацистами у фільмі "Безславні виродки". Пробачити можна навіть зневагу до емблеми клубу, але не зраду Батьківщині та її історії", - сказав Смалійчук в інтерв'ю порталу Футбол 24.

Михайло Готра instagram.com/___phenomenalll__

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб різко висловився про відносини з Росією. Український фахівець не розуміє, як можна дружити з агресором.

Наставник луганчан згадав події 2014 року, коли йому разом із командою довелося залишати окуповане місто. Вернидуб поділився страшними подробицями подій, що відбувалися.