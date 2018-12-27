МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

''Будемо таврувати'': "Карпати" оголосили бойкот шанувальникам ''русского міра''

15.6тЧитати матеріал російською

Віце-президент львівських "Карпат" Олег Смалійчук прокоментував скандал із виключенням з команди молодого футболіста Михайла Готри за відверту підтримку Росії під час чемпіонату світу-2018.

Український функціонер зазначив, що такою є позиція клубу, який має намір розлучатися з гравцями, що підтримують "русский мір".

"Сподіваюся, ситуація не повториться. Інакше любителів "русского міра" будемо таврувати, як це робили з нацистами у фільмі "Безславні виродки". Пробачити можна навіть зневагу до емблеми клубу, але не зраду Батьківщині та її історії", - сказав Смалійчук в інтерв'ю порталу Футбол 24.

Михайло Готра

Михайло Готра

instagram.com/___phenomenalll__

Новини
Одразу з витверезника: польські футболісти відзначилися у матчі з "Карпатами"

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб різко висловився про відносини з Росією. Український фахівець не розуміє, як можна дружити з агресором.

Наставник луганчан згадав події 2014 року, коли йому разом із командою довелося залишати окуповане місто. Вернидуб поділився страшними подробицями подій, що відбувалися.

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
ФК Карпати
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
19
31
Смішно
43
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зямов Oся
Зямов Oся
А вы начните их вешать.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Зямов Oся, тебя первого, ОНАНИСТ питерский !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
Зямов Oся, приезжай, повесим. я тебе даже мыло душистое куплю и веревку яркую.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Апять не понял. Все украинцы чиста настоящие русские у каторых мокши украли Историю. Пачиму чиста русские против Русского мира??? Шизафриния?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ivanov Valeriy, ты всегда Об этом кричишь, когда дрочишь ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги