"Буде провал": в "Шахтарі" розповіли про шанси в Лізі чемпіонів

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін поділився очікуваннями від майбутнього старту його команди в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру ФК "Шахтар"

"Ми вважаємо, що якщо не вийдемо з групи, то це для нас буде провал, розумієте. Наша позиція в тому, що якщо ми не вийдемо з групи, то з точки зору всіх наших зусиль це буде провальна робота, якщо дивитися саме на Лігу чемпіонів як на турнір. Ми хочемо, щоб та картина, яка у нас в головах - команда, яка грає в Лізі чемпіонів і виходить з групи - спрацювала", - пояснив Палкін в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, "Шахтар" стартує 18 вересня домашнім матчем проти "Манчестер Сіті". Далі "гірників" чекає виїзд до "Аталанти", подвіійне протистояння із загребським "Динамо", знову "Ман Сіті" та заключний поєдинок з італійською "Аталантою" в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Шахтар" осоромився в дебютному матчі Євгена Коноплянки.

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