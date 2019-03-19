"Буде плювок": Коноплянка висловився про Ракицького і роботу в Росії

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зізнався, що йому і національній команді буде не вистачати Ярослава Ракицького.

Ярослав Ракицький і Євген Коноплянка football.ua

"Говорив із ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", — цитує футболіста "Шальке" Tribuna.com.

Євген відмовився відповідати на запитання, що він робитиме, якщо йому прийде пропозиція з Росії.

"Це питання взагалі не підходить, правильно? Я ж у збірній. Зараз скажу, що не перейду — буде плювок у бік Ярика. Скажу, що перейду — мене зараз..." — сказав Коноплянка.

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