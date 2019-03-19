"Буде плювок": Коноплянка висловився про Ракицького і роботу в Росії

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка зізнався, що йому і національній команді буде не вистачати Ярослава Ракицького.
Ярослав Ракицький і Євген Коноплянка
football.ua
"Говорив із ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати", — цитує футболіста "Шальке" Tribuna.com.
Євген відмовився відповідати на запитання, що він робитиме, якщо йому прийде пропозиція з Росії.
"Це питання взагалі не підходить, правильно? Я ж у збірній. Зараз скажу, що не перейду — буде плювок у бік Ярика. Скажу, що перейду — мене зараз..." — сказав Коноплянка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.
За даними ЗМІ, сума трансферу становила 10 мільйонів євро, а ще два мільйони українці отримають у вигляді бонусів.
У "ДНР" висловили захоплення у зв'язку з переходом Ракицького в російський клуб.
Футболіст же залишився задоволений переходом, пообіцявши битися за пітерських уболівальників.
Одразу після трансферу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисника перестануть викликати в національну збірну України.
Пізніше на сайті Федерації футболу України прізвище Ракицького зникло зі складу команди.
4 березня Андрій Шевченко оголосив склад на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. У списку прізвище Ракицького відсутнє.
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