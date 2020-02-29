Голкіпер "Гренобля" Бріс Мобле забив курйозний гол у свої ворота, який в соцмережах встигли охрестити "автоголом року".

Бріс Мобле

У поєдинку 27-го туру чемпіонату Франції в Лізi 2 проти "Кана" (0:2) 30-річний француз на 18-й хвилині зустрічі зловив м'яч, а при спробі зробити кидок на свого одноклубника, футбольний снаряд вислизнув і покотився у ворота.

"Я хотів швидко почати атаку, але побачив, що партнер на мене не дивиться, тому передумав. А потім м'яч вилетів з рук. Таке буває. Я дістав м'яч, думаючи, що все буде окей, але він уже перетнув лінію", - прокоментував ситуацію воротар.

Новини Голкіпер перехитрив сам себе та став автором безглуздого автоголу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше цікавий випадок стався на чемпіонаті Саудівської Аравії: голкіпер однієї з команд на останніх хвилинах матчу зробив сейв, відбивши 11-метровий, а потім став героєм у чужих воріт, ставши автором вирішального голу.

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