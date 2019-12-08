"Жахливо": Михайличенко прокоментував поразку "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував сенсаційну поразку своєї команди в 17-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

"Ми, на жаль, не змогли сьогодні продемонструвати те, що задумали. Жахливо увійшли в гру, дали супернику відчути впевненість, ще й гол пропустили. Це зумовило подальший хід гри. Ми допускали дуже багато помилок. Особливо, в обороні."Зоря" сьогодні дійсно виглядала краще, ніж ми. Бувають такі ігри, коли багато чого не виходить. І тоді виграти, звичайно, важко. Скажу так: сьогодні багато футболістів "Динамо" не зіграли на своєму рівні", - цитує наставника "Динамо "від Шурика".

На думку Олексія Олександровича причини поразки криються в психологічній площині.

"Ми не знімаємо з себе відповідальності, що команда не спрацювала так, як потрібно було. Щоб реалізовувати план на гру, необхідно бути готовим і психологічно, і фізично. Сьогодні ми програли, перш за все, в психології, особливо, в першому таймі", - підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Динамо" - "Зоря" завершився з рахунком 1:2, при цьому весь другий тайм кияни грали в меншості після видалення Кадара.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!