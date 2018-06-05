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Заборгували! Луческу виступив з вимогою до збірної Бразилії перед ЧС-2018

1.6тЧитати новину російською

Екс-наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу зажадав від Федерації футболу Бразилії премію за підготовку гравців національної збірної.

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"Я добре знаю бразильських гравців. Бразильці повинні видати мені премію! Зараз в збірній грає вісім чоловік, яких я тренував. Є ряд бразильців, хто виступає за "Шахтар". Я люблю цю команду і досі відчуваю себе її частиною", - цитує румунського фахівця Sport24.ru.

Свій черговий контрольний поєдинок в рамках підготовки до ЧС сьогодні проведе збірна Росії. Суперник - збірна Туреччини, яку зараз тренує Луческу-старший.

Матч пройде в Москві на арені ЦСКА. Початок о 19.00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанси підопічних Станіслава Черчесова на домашньому мундіалі принизливо малі.

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Тема
ЧС-2018
Особи
Мірча ЛуческуСтаніслав Черчесов
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Туреччини з футболу
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