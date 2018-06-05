Заборгували! Луческу виступив з вимогою до збірної Бразилії перед ЧС-2018

Екс-наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу зажадав від Федерації футболу Бразилії премію за підготовку гравців національної збірної.

"Я добре знаю бразильських гравців. Бразильці повинні видати мені премію! Зараз в збірній грає вісім чоловік, яких я тренував. Є ряд бразильців, хто виступає за "Шахтар". Я люблю цю команду і досі відчуваю себе її частиною", - цитує румунського фахівця Sport24.ru.

Свій черговий контрольний поєдинок в рамках підготовки до ЧС сьогодні проведе збірна Росії. Суперник - збірна Туреччини, яку зараз тренує Луческу-старший.

Матч пройде в Москві на арені ЦСКА. Початок о 19.00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанси підопічних Станіслава Черчесова на домашньому мундіалі принизливо малі.