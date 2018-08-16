Брага – Зоря: де дивитися, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у четвер, 16 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником команди Юрія Вернидуба стане португальська "Брага". Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Брага – Зоря. Початок зустрічі – о 22:30 за київським часом.

Побачити гру також можна буде у прямому ефірі на каналі 2+2. Зазначимо, що українська команда вважається явним аутсайдером зустрічі у Португалії. Ставки на перемогу "Зорі" в основні 90 хвилин приймаються з коефіцієнтом 9,00. Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх гостей досягають рівня 1,33.

Нагадаємо, що першу зустріч у Запоріжжі команди завершили внічию – 1:1.

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