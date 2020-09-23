Боксер Редкач поставив на місце росіян відповіддю про Крим: спортивні підсумки 22 вересня

Український футболіст Андрій Ярмоленко забив два голи і віддав дві передачі в матчі Кубка англійської ліги, а боксер Іван Редкач відповів росіянам на питання про Крим.

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Крім того, журналіст Юрій Розанов заявив, що київське "Динамо" буде відбиватися у матчі Ліги чемпіонів з "Гентом". Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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