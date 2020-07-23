Блохін шокований призначенням Луческу в "Динамо", назвавши це плювком в душу

Олег Блохін не може повірити в те, що трапилося.

Колишній тренер "Динамо" Олег Блохін насилу підібрав слова, коментуючи призначення Мірчі Луческу головним тренером киян.

За словами Блохіна, він ніколи не забуде того, що румун говорив про традиції "Динамо" і про Лобановського.

"Це плювок мені особисто в душу. Людина, яка працювала в "Шахтарі" 12 років, наговорила стільки про "Динамо", що – ну як? Що він зробив в збірній Туреччини, "Зеніті"? Шо він зробив? Чотири або три роки вже не працює, що він може зробити з "Динамо"?" – цитує Блохіна tribuna.com.

Олег Володимирович заявив, що відтепер ніколи не буде вболівати за "Динамо".

"Не буду вболівати за "Динамо" Луческу ні за яких умов. Я ж ще раз кажу – це плювок в душу. Не знаю, як інші там. Думаю, для хлопців, які пройшли через "Динамо" – це плювок, просто плювок" , – зазначив легендарний динамівець.

Блохін не може повірити в те, що трапилося

"Приходить чоловік, який Лобановського опустив нижче планки. Якийсь іноземець, вибачте мене, і розповідає про "Динамо", за яке я все життя грав, тренував. Вдало чи ні – інше питання. Але я грав, теж домагався слави з "Динамо" і створював імідж клубу. Як я можу це прийняти, поясніть мені? Коли дізнався, у мене до цих пір... мені важко, прикро. Я в шоці, чесно", – підсумував Блохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.