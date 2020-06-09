Блохін назвав прикрим для України перенесення Євро-2020

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін назвав перенесення чемпіонату Європи з футболу 2020 року прикрим для збірної України.

На думку екснаставника національної команди, зрушення календаря через пандемію коронавірусу може негативно вплинути на "жовто-синіх".

Олег Блохін dynamo.kiev.ua

"Чи позначиться перенесення Євро на рік для збірної? Це вплине на всі команди. Ситуація, що склалася впливає і на футбол, і на життя. Трохи прикро, що перенесли Євро, тому що збірна зараз була в накаті. Якою вона буде через рік – подивимося. команда давно не грала. Дочекаємося осінніх матчів і побачимо. Життя покаже", – цитує Блохіна meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Українській асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) прийняли офіційне рішення щодо майбутнього в національній команді тренерського штабу Андрія Шевченка.

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