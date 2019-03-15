Битва фаворитів! Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи: всі результати

У другому за статусом клубному футбольному турнірі континенту Лізі Європи стали відомі пари команд, які сперечатимуться між собою за путівки до півфіналу.
Жеребкування чвертьфінальної стадії відбулася в п'ятницю, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні. За його результатами стало відомо, що між собою змагатимуться:
"Наполі" (Неаполь, Італія) – "Арсенал" (Лондон, Англія)
"Вільярреал" (Іспанія) – "Валенсія" (Іспанія)
"Бенфіка" (Лісабон, Португалія) – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)
"Славія" (Прага, Чехія) – "Челсі" (Лондон, Англія)
🏆 Сітка плей-офф аж до фіналу Ліги Європи!- UEFA.com російською (@UEFAcom_ru) 15 березня 2019 р
Хто зустрінеться 29 травня в Баку? # жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/YvDXL7mn67
Перші матчі пройдуть 11 квітня на полях команд, які вказані першими. Ігри у відповідьвідбудуться рівно через тиждень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" без шансів програло лондонському "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи, встановивши клубний антирекорд.
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