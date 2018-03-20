"Більше нікого". Шевченко зробив заяву про збірну України

Головний тренер України з футболу Андрій Шевченко заявив, що більше не буде викликати нових гравців в національну команду на товариські матчі.

"Кого виклику замість травмованого Романа Яремчука? Ми знали про ситуацію з його травмою, і саме з цієї причини викликали Кравця. Так що команда зараз у нас укомплектована, і більше ми нікого викликати не будемо. Якщо тільки нічого не трапиться. Сподіваюся, цього не відбудеться", - сказав Шевченко на прес-конференції.

Нагадаємо, що "синьо-жовта" команда в найближчі дні проведе дві зустрічі. 23 березня проти Саудівської Аравії, а 27 березня проти Японії.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Шевченко поставив ультиматум футболістам збірної України.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що у нашої національної команди виникли проблеми на першому зборі в Харкові.