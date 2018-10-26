Бійня у Керчі: заарештований Кокорін відзначився ганебним висловлюванням

Нападаючий збірної Росії Олександр Кокорін, який перебувє у в'язниці після арешту за побиття трьох осіб, цинічно висловився про криваву бойню у керченському коледжі. Футболіст дуже засмутився через те, що на фоні трагічних подій у Криму громадськість не перестала обговорювати його поведінку.

"Я бачив потерпілого на очній ставці. Я не відчув дискомфорту. Нормально поговорили. Він загалом налаштований на мирову. Мені здалося, що тільки його адвокат не дуже цього хоче. Стільки подій у країні і в світі відбулося за той час, який ми сидимо. Керч... Ми думали, про нас забудуть, але ні, все одно нас обговорюють", — цитує Кокоріна "Московський комсомолец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вранці 8 жовтня разом із друзями побили двох чиновників Мінпромторгу РФ і водія відомої телеведучої Першого каналу. Спортсменів взяли під варту терміном на два місяці, і зараз вони перебувають у Бутирській в'язниці.