Без "росіян": Шевченко назвав склад збірної України на найближчі матчі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав футболістів, викликаних в команду на матч відбору до Євро-2020 з Литвою (7.09 в Вільнюсі), і "товарняк" з Нігерією (10.09 в Дніпрі).

Воротарі: Андрій П'ятов ( "Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ( "Динамо" Київ), Андрій Лунін ( "Вальядолід", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (всі – "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (всі – "Динамо" Київ), Ігор Пластун ( "Гент", Бельгія), Едуард Соболь ( " Брюгге ", Бельгія).

Півзахисники: Євген Коноплянка ( "Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ( "Вест Хем", Англія), Руслан Малиновський ( "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті", Англія), Роман Безус ( "Гент" Бельгія), Мар'ян Швед ( "Селтік", Шотландія), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (всі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Марлос (обидва – "Шахтар" Донецьк).

Нападники: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ( "Шахтар" Донецьк).

Резервний список:

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бесєдін (всі – "Динамо" Київ), Євген Шахов ( "Лечче", Італія).

Як повідомляє прес-служба ФФУ, підготовчий збір розпочнеться 2 вересня в Києві, а 5-го - національна команда відправиться до Вільнюса.

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Відзначимо, що в національну команду не були викликані гравці з чемпіонату Росії: Ярослав Ракицький (ФК "Зеніт") і Іван Ордець ( "Динамо" Москва).

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