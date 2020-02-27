Бенфіка – Шахтар: дивитися онлайн матч плей-оф Ліги Європи

"Шахтар" відмінно почав весну домашньою перемогою над "Бенфікою", отримавши хороший шанс пройти 1/16 фіналу Ліги Європи. Але тепер треба завершити справу другим матчем, 27 лютого в Лісабоні.

Команда Луїша Каштру залишила тільки позитивні враження після гри з португальцями в Харкові, змусивши суперника більше побоюватися атаки "гірників". У підсумку "Шахтар" без особливих проблем здобув перемогу та може розраховувати на гол в гостях, який напевно виведе його в 1/8-ї фіналу.

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Втім, "бігти попереду паровоза" українській команді ніяк не можна - перевага лише мінімальна, у "Бенфіки" є гостьовий гол, а в центрі поля у "Орлів" з'явиться головний новачок зими - Юліан Вайгль, здатний змінити багато розкладів в грі команди. Обидва колективи уникли серйозних втрат перед матчем-відповіддю та можуть розраховувати на найсильніші склади.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Шахтар", який розпочнеться 27 лютого на "Ештадіу да Луш" о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

ЛІГА ЄВРОПИ. 1/16 ФІНАЛУ

Лісабон (Португалія). "Ештадіу да Луш". 22:00

Головний арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди)

"Бенфіка" (Лісабон, Португалія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

У прямому ефірі гостьовий матч 1/16 фіналу ЛЄ в Україні покаже український телеканал "Футбол 1". Також трансляцію можна буде знайти в інтернеті на російському "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

У майбутньому поєдинку питань про фаворита майже не виникає - букмекери ставлять на "Бенфіку", але з обережністю - перемога "орлів" супроводжуєься коефіцієнтом 1,83. Перемога ж "Шахтаря" оцінюється показником в 4,0, а нічия котирується цифрами 3,75.

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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

Обслужить другий матч "Бенфіки" та "Шахтаря" голландська бригада арбітрів на чолі з Бйорном Куйперсом. Допомагати на лініях Куйперсу будуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра, четвертий арбітр - Джероен Мансхот.

Куйперс в своїй кар'єрі чотири рази зустрічався з "Шахтарем", в останній раз працюючи на матчі "гірників" проти "Ліона" восени 2018-го в Лізі чемпіонів. Але українським уболівальникам цей рефері пам'ятається в першу чергу, як арбітр, який показав Андрію Шевченку його єдину в кар'єрі червону картку (в 2011-му в матчі Ліги Європи "Динамо" - "Брага").

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

Бруно Лаже, головний тренер "Бенфіки"

– Ми повинні бути дуже уважними в обороні. Нам потрібно добитися того результату, який дозволить нам пройти далі. Ми повинні розуміти, що нам робити з м'ячем, перекривати вільні зони, так як "Шахтар" дуже любить контролювати м'яч. У мене немає турнірів, яким ми віддаємо перевагу. Ми не будемо жертвувати турнірами. Найважливіша гра – наступна.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

– Коли ми робимо презентацію суперника нашим гравцям, ми завжди ставимо приблизний стартовий склад опонента, і цей матч не став винятком. Ми намагаємося пояснити гравцям, що буде відбуватися, якщо їм будуть протистояти певні одинадцять футболістів, що вони будуть робити і що необхідно робити нам. На нас чекає збалансована гра. Це буде відмінна боротьба обох команд. Сподіваємося, що на полі буде гарний атакуючий футбол, як це було в Харкові. Найголовніше – це продемонструвати силу нашої команди. Ми більше приділяємо час цьому, ніж супернику.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Бенфіка" (4-2-3-1): Одіссеас - Т.Тавареш, Діащ, Феррейра, Грімальдо - Вайгль, Флорентіно Луїс - Піцці, Таарабт, Рафа Сілва - Вінісіус

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

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