Головна Новини
27 лютого • оновлено в 06:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Бенфіка – Шахтар: дивитися онлайн матч плей-оф Ліги Європи

1.4т
Читати матеріал російською

"Шахтар" відмінно почав весну домашньою перемогою над "Бенфікою", отримавши хороший шанс пройти 1/16 фіналу Ліги Європи. Але тепер треба завершити справу другим матчем, 27 лютого в Лісабоні.

Команда Луїша Каштру залишила тільки позитивні враження після гри з португальцями в Харкові, змусивши суперника більше побоюватися атаки "гірників". У підсумку "Шахтар" без особливих проблем здобув перемогу та може розраховувати на гол в гостях, який напевно виведе його в 1/8-ї фіналу.

Піцці зупиняє фланговий прорив Ісмаїлі

Піцці зупиняє фланговий прорив Ісмаїлі

shakhtar.com

Втім, "бігти попереду паровоза" українській команді ніяк не можна - перевага лише мінімальна, у "Бенфіки" є гостьовий гол, а в центрі поля у "Орлів" з'явиться головний новачок зими - Юліан Вайгль, здатний змінити багато розкладів в грі команди. Обидва колективи уникли серйозних втрат перед матчем-відповіддю та можуть розраховувати на найсильніші склади.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" - "Шахтар", який розпочнеться 27 лютого на "Ештадіу да Луш" о 22:00 за київським часом.

Новини
Бойкот? Тайсон серйозно розлютився на матчі "Шахтаря" проти "Бенфіки"

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

ЛІГА ЄВРОПИ. 1/16 ФІНАЛУ

Лісабон (Португалія). "Ештадіу да Луш". 22:00

Головний арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди)

"Бенфіка" (Лісабон, Португалія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 0:0

___________________________________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

У прямому ефірі гостьовий матч 1/16 фіналу ЛЄ в Україні покаже український телеканал "Футбол 1". Також трансляцію можна буде знайти в інтернеті на російському "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

У майбутньому поєдинку питань про фаворита майже не виникає - букмекери ставлять на "Бенфіку", але з обережністю - перемога "орлів" супроводжуєься коефіцієнтом 1,83. Перемога ж "Шахтаря" оцінюється показником в 4,0, а нічия котирується цифрами 3,75.

"Бенфіка" могла відвезти і нічию з Харкова

"Бенфіка" могла відвезти і нічию з Харкова

shakhtar.com

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

Обслужить другий матч "Бенфіки" та "Шахтаря" голландська бригада арбітрів на чолі з Бйорном Куйперсом. Допомагати на лініях Куйперсу будуть Сандер ван Рукел та Ервін Зейнстра, четвертий арбітр - Джероен Мансхот.

Куйперс в своїй кар'єрі чотири рази зустрічався з "Шахтарем", в останній раз працюючи на матчі "гірників" проти "Ліона" восени 2018-го в Лізі чемпіонів. Але українським уболівальникам цей рефері пам'ятається в першу чергу, як арбітр, який показав Андрію Шевченку його єдину в кар'єрі червону картку (в 2011-му в матчі Ліги Європи "Динамо" - "Брага").

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "БЕНФІКА" - "ШАХТАР"

Бруно Лаже, головний тренер "Бенфіки"

– Ми повинні бути дуже уважними в обороні. Нам потрібно добитися того результату, який дозволить нам пройти далі. Ми повинні розуміти, що нам робити з м'ячем, перекривати вільні зони, так як "Шахтар" дуже любить контролювати м'яч. У мене немає турнірів, яким ми віддаємо перевагу. Ми не будемо жертвувати турнірами. Найважливіша гра – наступна.

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

– Коли ми робимо презентацію суперника нашим гравцям, ми завжди ставимо приблизний стартовий склад опонента, і цей матч не став винятком. Ми намагаємося пояснити гравцям, що буде відбуватися, якщо їм будуть протистояти певні одинадцять футболістів, що вони будуть робити і що необхідно робити нам. На нас чекає збалансована гра. Це буде відмінна боротьба обох команд. Сподіваємося, що на полі буде гарний атакуючий футбол, як це було в Харкові. Найголовніше – це продемонструвати силу нашої команди. Ми більше приділяємо час цьому, ніж супернику.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Бенфіка" (4-2-3-1): Одіссеас - Т.Тавареш, Діащ, Феррейра, Грімальдо - Вайгль, Флорентіно Луїс - Піцці, Таарабт, Рафа Сілва - Вінісіус

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Шахтар – Бенфіка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Шахтар – Бенфіка Ліга Європи
Особи
Микола Матвiенко Андрій Пятов Віктор Коваленко Марлос Луїш Каштру Тайсон
Місце
Португалія Лісабон
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку