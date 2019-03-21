Бельгія — Росія: де дивитися матч відбору Євро-2020

Збірна Росії з футболу у четвер, 21 березня, проведе свій перший матч відбіркового раунду чемпіонату Європи 2020 року.

Команда Станіслава Черчесова в Брюсселі на стадіоні "Руа Бодуен" в стартовому поєдинку групи I змагатиметься з Бельгією. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Збірна Росії з футболу РФС

Побачити гру господарів чемпіонату світу 2018 року і команди Роберто Мартінеса можна буде в прямому ефірі російського Першого каналу і тематичного спортивного каналу "Матч Прем'єр".

У записі гру 22 березня о 00:10 покаже "Матч! Футбол 1", о 07:30 "Матч! Футбол 2" і о 13:10 "Матч ТВ".

Фаворитом матчу вважається збірна Бельгії. Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 1,32. Нічия оцінюється котируванням 5,25. А показники на успіх російських футболістів досягають рівня 9,00.

Нагадаємо, що 22 березня у відборі на Євро-2020 стартує і збірна України. Підопічні Андрія Шевченка в Лісабоні зіграють з Португалією. Букмекери вже опублікували котирування на цю зустріч.

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