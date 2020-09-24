"Баварія" – "Севілья": дивитися онлайн Суперкубок УЄФА

Мюнхенська "Баварія" та іспанська "Севілья" в четвер, 24 вересня, розіграють Суперкубок УЄФА.

Команди зійдуться в битві за трофей на стадіоні "Пушкаш Арена" в столиці Угорщини Будапешті. Зазначимо, що на стадіоні будуть присутні вболівальники, організатори допустять на гру близько 20 тисяч фанатів. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" – "Севілья". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БАВАРІЯ – СЕВІЛЬЯ

Суперкубок УЄФА. Фінал

Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

"Баварія" (Мюнхен, Німеччина) – "Севілья" (Іспанія) – 0:0

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13 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо вас, дорогі любителі футболу! У Будапешті буде розіграно Суперкубок УЄФА-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця сезону, не внісши до списку Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.