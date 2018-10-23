Батько Мамаєва назвав причину пияцтва і бійок футболіста

Батько і агент півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва Костянтин пояснив поведінку сина.

"Хлопчаки з п'яти-шести років виходять на режим. У якому плані на режим? Це тренування-будинок, тренування-будинок, гра. На мою думку, виходить наступне: коли у них вихідний, то вони на повну відриваються. І вони не встигають дорослішати", — заявив Мамаєв-старший в ефірі НТВ.

Костянтин Мамаєв НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву було відмовлено у переведенні під домашній арешт, через справу про напад на чиновників Мінпромторгу і водія телеведучої Першого каналу. Екс-футболісти збірної Росії продовжать сидiти у Бутирській в'язниці.