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Батько Мамаєва назвав причину пияцтва і бійок футболіста

2.4тЧитати матеріал російською

Батько і агент півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва Костянтин пояснив поведінку сина.

"Хлопчаки з п'яти-шести років виходять на режим. У якому плані на режим? Це тренування-будинок, тренування-будинок, гра. На мою думку, виходить наступне: коли у них вихідний, то вони на повну відриваються. І вони не встигають дорослішати", — заявив Мамаєв-старший в ефірі НТВ.

Костянтин Мамаєв

Костянтин Мамаєв

НТВ

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''Ізгої і петушари'': колишній зек розповів, що чекає Кокоріна і Мамаєва у в'язниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву було відмовлено у переведенні під домашній арешт, через справу про напад на чиновників Мінпромторгу і водія телеведучої Першого каналу. Екс-футболісти збірної Росії продовжать сидiти у Бутирській в'язниці.

Особа
Павло Мамаєв
Місце
Росія
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