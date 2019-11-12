"Барселона" зробила форму сепаратистською: фотофакт

Футбольний клуб "Барселона" представив четвертий комплект ігрової форми на сезон-2019/20, виконаний у жовтому кольорі з червоними смужками.

Екіпірування зроблено за аналогією з Сан'єрою, королівським прапором, на основі якого був створений прапор Каталонії.

Форма надійде в продаж у магазини клубу з середи. "Барселона" зіграє в ній у певних матчах цього сезону (яких, не уточнюється).

Технічним спонсором клубу залишається Nike. У "Барси" вперше буде чотири комплекти форми в одному сезоні.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it's deep within us. #HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R - FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барселону охопили масові заворушення. Прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні мітинги, під час яких відбулися сутички. Сепаратисти використовували "коктейлі Молотова", палили автомобілі та сміттєві баки. Сотні людей постраждали, багато хто з них були затримані.

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