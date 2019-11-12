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14 листопада • оновлено в 20:33
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"Барселона" зробила форму сепаратистською: фотофакт

10.4т
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Футбольний клуб "Барселона" представив четвертий комплект ігрової форми на сезон-2019/20, виконаний у жовтому кольорі з червоними смужками.

Екіпірування зроблено за аналогією з Сан'єрою, королівським прапором, на основі якого був створений прапор Каталонії.

"Барселона" зробила форму сепаратистською: фотофакт

Форма надійде в продаж у магазини клубу з середи. "Барселона" зіграє в ній у певних матчах цього сезону (яких, не уточнюється).

Технічним спонсором клубу залишається Nike. У "Барси" вперше буде чотири комплекти форми в одному сезоні.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
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