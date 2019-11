"Барселона" зробила форму сепаратистською: фотофакт

Футбольний клуб "Барселона" представив четвертий комплект ігрової форми на сезон-2019/20, виконаний у жовтому кольорі з червоними смужками.

Екіпірування зроблено за аналогією з Сан'єрою, королівським прапором, на основі якого був створений прапор Каталонії.

Форма надійде в продаж у магазини клубу з середи. "Барселона" зіграє в ній у певних матчах цього сезону (яких, не уточнюється).

Технічним спонсором клубу залишається Nike. У "Барси" вперше буде чотири комплекти форми в одному сезоні.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it's deep within us. #HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R