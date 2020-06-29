"Барселона" та "Ювентус" здійснили ще один гучний трансфер

Боснійська півзахисник туринського "Ювентуса" Миралем П'яніч продовжить кар'єру в складі каталонської "Барселони".

Про погодження другого за один день трансферу між клубами повідомили прес-служби "старої сеньйори" та "блаугранас". Вартість переходу склала 65 мільйонів євро – 60 мільйонів в якості гарантованого траншу і ще п'ять мільйонів прописані як бонуси.

30-річний Пьяніч підпише з каталонським грандом контракт на чотири роки із сумою відступних в розмірі 400 млн євро.

Міралем перейшов до "Ювентуса" влітку 2016-го року. За цей час він став лідером команди, провівши за туринців 171 матч, забивши 22 голи і віддавши 36 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" за 82 мільйони євро продала туринському "Ювентусу" бразильського півзахисника Артура.