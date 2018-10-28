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Барселона - Реал: онлайн-трансляція матчу

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Каталонська "Барселона" і мадридський "Реал" зустрінуться в центральному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії. Чергове Ель Класіко, в якому вперше за 11 років не зіграють Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду, пройде на легендарному стадіоні "Камп Ноу" в неділю, 28 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона - Реал. Початок зустрічі - о 17:15 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ

В Україні побачити ппоедінок можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo, так як жоден телеканал в нашій країні не володіє правами на показ гри.

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Крім того, пряму трансляцію зі столиці Каталонії проведе російський мовник "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ

Фаворитом зустрічей вважається каталонська команда. Ставки на перемогу "Реала" приймаються з коефіцієнтом 1,91.

Нічия оцінюється котируванням 3,90. А показники на успіх мадридського клубу досягають рівня 3,60.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Гру довірили обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з досвідченим Хосе Марією Санчес Мартінесом.

"Барселона" - "Реал": всі подробиці Ель-Класіко

Допомагати йому будуть лайнсмени Рауль Кабаньеро Мартінес і Хосе Гальєго. Роль четвертого судді дісталася Хорхе Діасу.

Крім того, на матчі буде працювати відеоассістент Алехандро Ернандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ернесто Вальверде, головний тренер "Барселони":

- Матчі з "Реалом" завжди емоційні і вимагають ретельної підготовки. Ця зустріч стане кульмінацією хорошого ігрового тижня. Ми знаємо, що в кризі "Реал" ще небезпечніший, і в цьому наша перевага. Ми повинні взяти ініціативу до рук і показати, що сильні як з Мессі, так і без нього. Кріштіану Роналду немає в "Реалі" з початку сезону, Мессі ми втратили тиждень тому, але це не повинно стати перешкодою для гарного футболу. Класіко не стане менш цікавим без Мессі і Роналду.

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Хулен Лопетегі, головний тренер "Реала":

- Сподіваюся, що буду дихати. Не думаю, що помру. Всі ми на 100 відсотків заряджені енергією, мої 100 відсотків спрямовані на команду. Мессі? Ми зосереджені на своїй грі, думаючи, як використовувати свої переваги. У будь-якому випадку нам необхідно буде добре оборонятися, неважливо, є гравець у складі суперника чи ні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Барселона": Тер стегон - Семеду, Піке, Лангле, Альба - Ракітіч, Бускетс, Артур - Рафінья, Суарес, Коутіньйо

"Реал": Навас - Васкес, Начо, Рамос, Марсело - Модріч, Каземіро, Кроос - Бейл, Бензема, Іско

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-зірка "Реала" Кріштіану Роналду прийняв несподіване рішення про повернення до команди.

Читайте всі новини по темі "Реал - Барселона" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реал - БарселонаЧемпіонат Іспанії
Місце
ІспаніяБарселона
Об'єкти
Реал МадридФК Барселона
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