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Барселона — Реал: де дивитися Ель-Класіко

1.5тЧитати матеріал російською

Каталонська "Барселона" і мадридський "Реал" у неділю, 28 жовтня, проведуть чергове класичне протистояння іспанського футболу. Поєдинок пройде на легендарному стадіоні "Камп Ноу" і стане першим за 11 років, у якому не зіграють Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал". Початок зустрічі — о 17:15 за київським часом.

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В Україні поєдинок можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo, оскільки жоден телеканал у нашій країні не володіє правами на показ гри. Крім того, пряму трансляцію зі столиці Каталонії проведе російський мовник "Матч ТВ".

Барселона Реал

Барселона Реал

Зазначимо, що в турнірній таблиці Примери, розташувавшись на першому місці, "Барселона" випереджає "Реал", який займає сьому сходинку, на чотири очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі чемпіонату Іспанії лідер "Барселони" Ліонель Мессі зламав руку.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Чемпіонат ІспаніїРеал - Барселона
Місце
ІспаніяБарселона
Об'єкти
Реал МадридФК Барселона
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