Барселона — Реал: де дивитися Ель-Класіко

Каталонська "Барселона" і мадридський "Реал" у неділю, 28 жовтня, проведуть чергове класичне протистояння іспанського футболу. Поєдинок пройде на легендарному стадіоні "Камп Ноу" і стане першим за 11 років, у якому не зіграють Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал". Початок зустрічі — о 17:15 за київським часом.

В Україні поєдинок можна буде побачити завдяки відеосервісу Megogo, оскільки жоден телеканал у нашій країні не володіє правами на показ гри. Крім того, пряму трансляцію зі столиці Каталонії проведе російський мовник "Матч ТВ".

Барселона Реал

Зазначимо, що в турнірній таблиці Примери, розташувавшись на першому місці, "Барселона" випереджає "Реал", який займає сьому сходинку, на чотири очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі чемпіонату Іспанії лідер "Барселони" Ліонель Мессі зламав руку.