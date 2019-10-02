Барселона – Інтер: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Старт Ліги чемпіонів лише підтвердив, що квартет F дійсно є "групою смерті". Тут у середу, 2 жовтня й відбудеться один із центральних матчів дня – "Барселона" проти "Інтера".

Після стартового туру в цій компанії у всіх по 1-му очку, оскільки італійці несподівано отримали вагому відсіч від чеської "Славії". "Барса" ж у гостях розписала мирову з "Боруссією", і тепер саме іспанці у найвигіднішому становищі, щоб захопити лідерство. Хоча у каталонців знову проблеми з Ліонелем Мессі, який напередодні травмувався у матчі чемпіонату та може залишитися без футболу на місяць...

Ліонель Мессі може пропустити більше місяця через чергову травму

OBOZREVATEL проведе онлайнтрансляцію матчу "Барселона" - "Інтер", який розпочнеться 2 жовтня о 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БАРСЕЛОНА – ІНТЕР

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА F

Барселона (Іспанія). "Камп Ноу". 22:00

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

"Барселона" (Іспанія) – "Інтер" (Італія) – 0:0

Орієнтовні склади

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Піке, Ленгле, Жорді Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Дембеле, Суарес, Грізманн

"Інтер" (3-5-2): Ханданович – Леал, Де Врей, Шкриняр – Д'Амброзіо, Сенсі, Брозовіч, Барелла, Бірагі – Санчес, Лукаку

_______________________________________

Матч іще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Протистояння грандів Іспанії та Італії українські вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі на ТК "Футбол 1". Також матч онлайн можна буде знайти у трансляції російського каналу "Матч! Футбол 1" і казахстанського "Казспорт".

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!