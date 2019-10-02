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2 жовтня • оновлено в 15:51
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Барселона – Інтер: дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Старт Ліги чемпіонів лише підтвердив, що квартет F дійсно є "групою смерті". Тут у середу, 2 жовтня й відбудеться один із центральних матчів дня – "Барселона" проти "Інтера".

Після стартового туру в цій компанії у всіх по 1-му очку, оскільки італійці несподівано отримали вагому відсіч від чеської "Славії". "Барса" ж у гостях розписала мирову з "Боруссією", і тепер саме іспанці у найвигіднішому становищі, щоб захопити лідерство. Хоча у каталонців знову проблеми з Ліонелем Мессі, який напередодні травмувався у матчі чемпіонату та може залишитися без футболу на місяць...

Ліонель Мессі може пропустити більше місяця через чергову травму

Ліонель Мессі може пропустити більше місяця через чергову травму

OBOZREVATEL проведе онлайнтрансляцію матчу "Барселона" - "Інтер", який розпочнеться 2 жовтня о 22:00.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БАРСЕЛОНА – ІНТЕР

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ГРУПА F

Барселона (Іспанія). "Камп Ноу". 22:00

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

"Барселона" (Іспанія) – "Інтер" (Італія) – 0:0

Орієнтовні склади

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Піке, Ленгле, Жорді Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Дембеле, Суарес, Грізманн

"Інтер" (3-5-2): Ханданович – Леал, Де Врей, Шкриняр – Д'Амброзіо, Сенсі, Брозовіч, Барелла, Бірагі – Санчес, Лукаку

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Матч іще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Протистояння грандів Іспанії та Італії українські вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі на ТК "Футбол 1". Також матч онлайн можна буде знайти у трансляції російського каналу "Матч! Футбол 1" і казахстанського "Казспорт".

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Ліонель Мессі Луїс Суарес Ромелу Лукаку Антоніо Конте
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Барселона ФК Інтер
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