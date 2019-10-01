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1 жовтня • оновлено в 14:39
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Барселона — Інтер: де дивитися онлайн, на якому каналі матч Ліги чемпіонів

1.1т Читати матеріал російською

Каталонська "Барселона" та міланський "Інтер" зійдуться в матчі 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Одне з найцікавіших протистоянь на основній стадії змагань пройде на легендарному стадіоні "Камп Ноу" в середу, 2 жовтня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" – "Інтер". Початок – о 22:00 за київським часом.

Побачити принципове іспано-італійське протистояння можна буде на українському телеканалі "Футбол 1". У Росії поєдинок у прямій трансляції покаже "Матч! Футбол 1". А на Казахстан ефір з Барселони проведе "Казспорт".

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ФК

ФК "Барселона"

Зазначимо, що в першому турі "Барселона" врятувалася від поразки в Дортмунді, а міланський клуб сенсаційно втратив очки на своєму полі в грі з празькою "Славією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі отримав нову травму, не зігравши за сезон жодного повного матчу.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Інтер ФК Барселона
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