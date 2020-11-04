Ослаблене "Динамо" мінімально програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" в 3-му турі Ліги чемпіонів програло в гостях "Барселоні". Зустріч у столиці Каталонії на легендарному стадіоні "Камп Ноу" завершилася з рахунком 2:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Барселона" – "Динамо".

Матч від початку був під загрозою зриву, оскільки 29 жовтня влада постановила закрити кордони Каталонії через збільшення кількості тих, що заразилися COVID-19. Пізніше організатори відмовилися переносити гру.

Перед поєдинком "Динамо" втратило 12 футболістів, основна частина яких заразилася коронавірусом. У знекровленому стані столичним футболістам із перших хвилин довелося відпрацьовувати в обороні.

Каталонцям знадобилося 4 хвилини, щоб відкрити рахунок. Денис Попов впустив Мессі у своєму штрафному, і сам аргентинець чітко реалізував пенальті – 1:0.

Після цього "блаугранас" мали ще кілька забійних моментів, але спершу бездоганно зіграв Нещерет...

...потім Грізманн не зміг влучити в порожні ворота...

...а ще один удар прийняла на себе поперечина.

Дуже гостро відчувався різний рівень команд на полі. Особливо впадала в очі індивідуальна майстерність "Барселони". Іспанські футболісти довго контролювали м'яч на чужій половині поля й рухали круглого набагато швидше, випереджаючи українців у всіх аспектах.

Лише зрідка гостям вдавалося вибігати в контратаку.

На 35-й хвилині "Динамо" заробило перший реальний шанс на гол, але тер Штеґен неймовірним чином зміг зреагувати на удар Буяльського.

Під завісу тайму 18-річний український голкіпер знову врятував команду. Партнери вивели Фаті на ударну позицію, Ансуї "вистрілив" низом у дальній кут, де Руслан продемонстрував свою приголомшливу реакцію.

Уже на першій хвилині другої половини "Динамо" могло забивати після сольного проходу Циганкова – його удар парирував німецький воротар. Після подачі з кутового Кендзьора вколотив м'яч у ворота, але Майкл Олівер скасував узяття воріт, визнавши, що шкіряна сфера вийшла за межі поля.

"Барса" великими силами пішла в напад, дозволивши гравцям із Києва втекти в чергову контратаку. Удар супряга ногою відбив тер Штеґен.

Уже наступної миті свій талант продемонстрував і наш голкіпер, витягнувши з дев'ятку забійний удар зі штрафного від Роберто.

На 65-й хвилині після удару Піке рахунок став 2:0. Іспанець ідеально скинув головою під дальню стійку після закидання Фаті.

Одразу потім Циганков не зміг реалізувати свій вихід сам на сам.

Але Віктор без забитого гола зі стадіону не пішов. Вербич у дотик пробив низом, але й цей удар витягнув тер Штеґен. Циганков добив у падінні в порожні ворота – 2:1.

"Барселона" Іспанія – "Динамо" Київ Україна 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 5, пенальті Мессі, 2:0 – 65 Піке, 2:1 – 75 Циганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Піке, Дест , Пьянич (Серджіо Роберто, 60), де Йонг, Педрі (Ален, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фаті (Трінкал, 74), Грізманн (Дембеле, 60), Мессі.

Динамо Київ – Нещерет, Забарний, Шабанов, Кендзьора, Попов, Шепелев, Андрієвський, Циганков, Буяльський (Ледньов, 86), Родрігеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Попередження: Буяльський (70).

Після цієї гри в "Динамо" залишається 1 очко і 3-тя позиція у групі G, оскільки в паралельному матчі "Ювентус" розгромив "Ференцварош" (4:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося італійському "Ювентусу" (0:2), а в 2-му прикро зіграло внічию з угорським "Ференцварошем" (2:2). .