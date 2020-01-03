"Бандера" та нове покоління: топ-5 українських легіонерів 2019 року

У минулому році Україна отримала найбільший та найкращий європейський легіон в своїй історії, що в першу чергу дозволило створити класну збірну та ефектно вийти на Євро-2020.

Сьогодні наші хлопці запалюють в Бельгії, Іспанії та Англії, а з літа Руслан Малиновський почав підкорювати й Італію. Українці не просто грають в хороших командах та забивають на свята, а є найкращим за багатьма параметрами в своїх командах, роблять яскраві голи, виграють трофеї! Про український футбол знову говорять саме завдяки нашим легіонерам.

Під натхненням українських подвигів в Європі OBOZREVATEL вибирає 5-ку кращих представників нашого легіону в 2019-м!

Казку зробив реальністю - заграв у Гвардіоли і виграв всі

Так, у Олександра Зінченка не настільки багато матчів в "Ман Сіті" (як у Яремчука або Малиновського, наприклад), були свої спади і проблеми. Але все ж саме Зінченко - топ. У свої 23 він зумів закріпитися в основі однієї з кращих команд світу і за рік виграти відразу 4 національних трофеї!

Перевід Гвардіолою українця на лівий фланг зробив з нього дійсно універсального солдата з відмінним баченням поля, що Олександр тепер не просто бігає по бровці, а дійсно створює гру. Для цього не обов'язково грати в центрі поля або під нападниками - з позиції лівого фулбека Зінченко починає левову частку атак "Сіті". І навесні зібрав всі англійські трофеї сезону 2018/19.

Хоча прогрес Руслана Малиновського та Романа Яремчука (особливо в другій половині 2019-го) був не гірше Зінченка, і той же Яремчук зараз все більше вражає Європу своїми бомбардирськими якостями. Але Зінченко завдяки своєму зросту та праці вже досяг значно більших висот, ніж "бути кращим в Бельгії" або "заграти в Італії", тому без сумнівів бере лідерство.

Термінатор для забивання голів

З виходом на пік Романа Яремчука в Україні нарешті зітхнули, отримавши рішення проблеми форварда для збірної. Яремчук стабільно грає, забиває і по праву став основним (і самим ударним) форвардом збірної.

54 матчі, 24 голи і 7 ассистів у всіх офіційних турнірах 2019 го - просто мега показник для футболіста, якого вже почали порівнювати з Термінатором. Стабільність мінімум пошкоджень і максимум голів - про такі показники мріяли не тільки Роман Зозуля і Андрій Яремоленко в свої кращі роки, але міг позаздрити і Андрій Шевченко за часів своєї кар'єри в "Мілані". У нинішньому сезоні 2019/20 Яремчук вже кращий бомбардир "Гента" в чемпіонаті і один з кращих снайперів всієї ліги (до першої позиції - всього 4 голи).

Дає спеку в Іспанії не тільки на полі, але і в політиці

Роман Зозуля на фініші своєї кар'єри не феєрить у вищій лізі якогось європейського чемпіонату. Але свої "зірки на небі" збирає навіть в іспанській Сегунді (другий за силою дивізіон), даючи привід говорити про себе навіть політичній еліті Іспанії.

Зозуля вже другий сезон поспіль є одним з кращих форвардів "Альбасете", і навесні з командою міг навіть пробитися до Прімери, але не склалося. Зараз Роман знову бореться за підвищення "Альба" в класі, паралельно "підриваючи" внутрішні органи іспанських "лівих" фанатських угруповань. Після скандалу зі звинуваченнями в нацизмі і схожість зі Степаном Бандерою (!) Зозуля привернув увагу до себе і проблеми футбольне і політичне керівництво Іспанії, заручившись підтримкою і, більш важливо, зайвий раз звернувши увагу на війну в Україні під ракурсом тверезих українських інтересів, а не російської пропаганди "громадянської війни".

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