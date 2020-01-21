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21 січня • оновлено в 19:13
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"Багато разів" с*ка ": легіонер "Динамо" розповів про випадок з російською мовою

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Словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич розповів кумедний випадок про те, які перші слова російською мовою він вивчив, коли потрапив в київський клуб.

Беньямін Вербич

Беньямін Вербич

кадр з відео

"Пацани з команди, Буяльський, Бойко, Гармаш. Просто дуже багато раз чув слово "сука". Я ще не розумів, що це означає взагалі. Тому перше слово, що я вивчив не "дякую" або "будь ласка". Перше слово, що вивчив виявилося "сука". Я зараз, вже коли вже вивчив російську, коли хтось новий приходить, буду говорити йому "будь ласка" або "дякую", - заявив футболіст в ефірі Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

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Автор
Максим Богданов
Особа
Беньямін Вербич
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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