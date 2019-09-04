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5 вересня • оновлено в 00:13
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Австралійський футболіст забив найвідчайдушнiший автогол літа

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Курйозний епізод трапився в футбольному матчі в Сіднеї між міськими командами.

Після того, як голкіпер відбив пенальті, його власний захисник добив м'яч у ворота. Гравець намагався вибити його зі штрафної, але шкіряна сфера зрізалася у нього з ноги і залетіла точно в сітку.

У розпачі футболіст схопився за голову і впав на газон. Решта гравців його команди відреагували таким же чином. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст шведського "Хельсінгборг" Андерс Рандруп відзначився неймовірним голом у свої ворота. Інцидент трапився в товариському матчі проти данського "Оденсе".

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Австралія Сідней
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