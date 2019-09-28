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28 вересня • оновлено в 18:31
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Атлетико – Реал: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

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У чемпіонаті Іспанії з футболу в суботу, 28 вересня, буде зіграний центральний матч 7-го туру Прімера.

У столиці країни Мадриді зустрінуться закляті вороги – "Атлетико" та "Реал". Зустріч пройде на стадіоні "матрацників" "Ванда Метрополітано". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити мадридське дербі можна буде в ефірі українського спеціалізованого каналу "Футбол 2". Крім того, гру покаже міжнародний мовник Setanta Sports.

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Атлетіко – Реал

Атлетіко – Реал

Прімера

У Росії пряму трансляцію з Мадрида проведе федеральний телеканал "Матч ТВ".

Відзначимо, що "Реал" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату, випереджаючи "Атлетико" на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" зганьбився у стартовому матчі Ліги чемпіонів, встановивши неймовірний антирекорд.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Атлетіко Мадрид Реал Мадрид
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