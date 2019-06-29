Аргентинський Ракицький: Мессі скоїв сенсаційний вчинок на матчі збірної

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вперше в історії збірної Аргентини заспівав гімн своєї країни перед матчем національної команди.
Історичний момент стався перед матчем 1/4 фіналу Кубка Америки проти Венесуели (2:0). У 2015 році Мессі говорив, що не співає і не буде співати гімн Аргентини перед матчами.
# Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica- TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 червня 2019 р
Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡ #SomosArgentina ! ¡ #VibraElContinente ! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl
У соцмережах користувачі порівнюють 32-річного аргентинця з футболістом "Зеніту" Ярославом Ракицьким, який ніколи не співав гімн України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі встановив новий рекорд, в третій раз поспіль і шостий в кар'єрі став володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!