Аргентинський Ракицький: Мессі скоїв сенсаційний вчинок на матчі збірної

Нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вперше в історії збірної Аргентини заспівав гімн своєї країни перед матчем національної команди.

Історичний момент стався перед матчем 1/4 фіналу Кубка Америки проти Венесуели (2:0). У 2015 році Мессі говорив, що не співає і не буде співати гімн Аргентини перед матчами.

У соцмережах користувачі порівнюють 32-річного аргентинця з футболістом "Зеніту" Ярославом Ракицьким, який ніколи не співав гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі встановив новий рекорд, в третій раз поспіль і шостий в кар'єрі став володарем Золотої бутси – призу, який вручається кращому бомбардирові серед чемпіонатів європейських країн.

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