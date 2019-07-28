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"Арбітр повинен, але ні": Хацкевич прокоментував перемогу "Динамо" в Суперкубку

2.4т Читати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич відзначив, що його команді вдалося здобути перемогу в Суперкубку України завдяки характеру.

Наставник "біло-синіх" на післяматчевій прес-конференції відзначив, що не всі відрізки гри залишилися за його підопічними.

"Початок і першого, і другого тайму – за "Шахтарем". Десь ми неправильно розташовувалися. Але сьогодні ми ще не в тому функціональному стані, щоб добре грати з м'ячем і на 100 відсотків правильно розпоряджатися м'ячем. Тим не менш, у нас було досить багато інших елементів і епізодів до перерви, потрібно було забивати. Що ж стосується другого тайму, то тут рахунок на табло. так, це характер і морально-вольові. Але я їм говорив, що будучи володарями Суперкубка України, ми не можемо так просто його віддавати зараз. І гравці почули мене", – прокоментує вал матч Хацкевич.

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Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

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Він також розповів про кадрові труднощі, яке відчуває "Динамо" на старті сезону і розкритикував роботу арбітра зустрічі.

"Поки не готовий Русин, ще є труднощі у Гармаша. Також ми ризикували, випускаючи Вербича, у якого були невеликі проблеми зі здоров'ям. Але це все треба вирішувати і проходити. Вербич зіграв дуже добре. "Шахтар" же мав багато своїх моментів, але не використав їх. Ну і по моментах різним, коли арбітр повинен бачити порушення, але ні... Сподіваюся, з ВАР буде інакше", – резюмував Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" за три хвилини перевернуло матч за Суперкубок України з донецьким "Шахтарем", здобувши вольову перемогу.

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Теми
Суперкубок України Динамо - Шахтар
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
Україна Одеса
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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