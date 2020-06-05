Латвійський арбітр ФІФА Андріс Трейманіс показав червону картку і середній палець темношкірому футболісту РФС "Рига" Седрику Куадіо під час товариського матчу і ледь не потрапив у міжнародний скандал.

"Після матчу я отримав безліч телефонних дзвінків і вимог пояснити свою поведінку. У цій ситуації футболіст показав супернику середній палець, за що був вилучений з поля. Спочатку він не зрозумів, за що я його покарав, тому я був змушений продемонструвати цей жест. Не потрібно висмикувати одну деталь з контексту, потрібно дивитися весь епізод", – цитує слова Трейманіса видання Sportas.lt.

Андріса Трейманісу довелося пояснювати свою поведінку

Відзначимо, що агресивна реакція на дії арбітра була викликана скандальним вбивством афроамериканця Джорджа Флойда в США, в результаті якого в багатьох штатах країни почалися масові заворушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, словенський арбітр ФІФА Златко Винчич, що судив раніше матчі "Шахтаря" і "Динамо", був заарештований за звинуваченнями у незаконному зберіганні зброї та розповсюдженні наркотиків.

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