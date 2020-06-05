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5 червня • оновлено в 13:45
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Арбітр ФІФА Андріс Трейманіс показав темношкірому футболісту червону картку і середній палець

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Латвійський арбітр ФІФА Андріс Трейманіс показав червону картку і середній палець темношкірому футболісту РФС "Рига" Седрику Куадіо під час товариського матчу і ледь не потрапив у міжнародний скандал.

"Після матчу я отримав безліч телефонних дзвінків і вимог пояснити свою поведінку. У цій ситуації футболіст показав супернику середній палець, за що був вилучений з поля. Спочатку він не зрозумів, за що я його покарав, тому я був змушений продемонструвати цей жест. Не потрібно висмикувати одну деталь з контексту, потрібно дивитися весь епізод", – цитує слова Трейманіса видання Sportas.lt.

Андріса Трейманісу довелося пояснювати свою поведінку

Андріса Трейманісу довелося пояснювати свою поведінку

Відзначимо, що агресивна реакція на дії арбітра була викликана скандальним вбивством афроамериканця Джорджа Флойда в США, в результаті якого в багатьох штатах країни почалися масові заворушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, словенський арбітр ФІФА Златко Винчич, що судив раніше матчі "Шахтаря" і "Динамо", був заарештований за звинуваченнями у незаконному зберіганні зброї та розповсюдженні наркотиків.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Латвія Рига
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