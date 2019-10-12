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12 жовтня • оновлено в 22:08
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"Шева! Шева!" Переповнений стадіон влаштував овації тренеру збірної України - вражаюче відео

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Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повчив порцію заслужених компліментів за свою роботу з національною командою.

"Шева! Шева!" Переповнений стадіон влаштував овації тренеру збірної України - вражаюче відео

На останніх секундах матчу з Литвою все 35000 уболівальників почали скандувати прізвисько наставника. Андрій Миколайович почув це і подякував глядачам оплесками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися яскравим видовищем.

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Українці заспівали хіт про Путіна на матчі відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в 6-му турі відбору Євро-2020 обіграла команду Литви (2:0) і практично гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

Перед поєдинком стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України.

З урахуванням того, що Португалія в гостях обіграла Сербію, перемога над Литвою на 99% вивела "синьо-жовтих" на Євро-2020. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді (17 листопада).

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію будинку 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Україна – Литва" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Україна – Литва Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
победа над Литвой - це перемога пыздец!))) Теперь шпротники начнут побратимам незаблежным гадить!)))))
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