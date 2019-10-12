"Шева! Шева!" Переповнений стадіон влаштував овації тренеру збірної України - вражаюче відео

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повчив порцію заслужених компліментів за свою роботу з національною командою.
На останніх секундах матчу з Литвою все 35000 уболівальників почали скандувати прізвисько наставника. Андрій Миколайович почув це і подякував глядачам оплесками.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися яскравим видовищем.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в 6-му турі відбору Євро-2020 обіграла команду Литви (2:0) і практично гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.
Перед поєдинком стадіон в Харкові фантастично виконав гімн України.
З урахуванням того, що Португалія в гостях обіграла Сербію, перемога над Литвою на 99% вивела "синьо-жовтих" на Євро-2020. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді (17 листопада).
Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію будинку 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Україна – Литва" на сайті "OBOZREVATEL".