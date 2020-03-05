Альтернатива Бесєдіну: "Динамо" підписало довгостроковий контракт з форвардом

Київське "Динамо", залишившись без провідного форварда Артема Бесєдіна, тут же вжило заходів. 5 березня був підписаний довгостроковий контракт з нападником команди Назарієм Русіним.

За інформацією пресслужби "Динамо", нова угода з 21-річним футболістом підписана на п'ять років – до 28 лютого 2025 року.

Вихованець львівського футболу Русин виступає за киян з 2015 року. Всього за "біло-синіх" у всіх турнірах він провів 29 матчів і забив 7 голів.

Артем Бесєдін та Назарій Русин

Русин став найкращим бомбардиром "Динамо на минулих зимових зборах, а тепер хоче виграти конкуренцію і в офіційних матчах.

"Конкуренція за місце в складі – це здорово, футболісти стають набагато кращими завдяки їй. Хто буде грати, я або Соль, – побачимо протягом сезону. Що стосується того, що я був найкращим бомбардиром "Динамо" на зимових зборах, то це приємно, але головне – забивати в офіційних іграх, і я хочу забити якомога більше м'ячів", – заявив Русин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Бесєдін дискваліфікований на один рік за вживання допінгу.

Бесєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру Ліги Європи з "Мальме".

Сам гравець відмовився визнати свою провину в порушенні антидопінгових правил.

Через дискваліфікацію Артем пропустить Євро-2020.

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