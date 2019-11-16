"Всі чудово розуміють": Алієв зробив визнання про долю Ракицького

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв упевнений, що Ярослава Ракицького перестали викликати в національну команду виключно з політичних мотивів.

"Я вважаю Рака [прізвисько Ракицького] і Чигринського кращими захисниками, з ким доводилося грати. Візьмемо Тимощука. Він же був у "Зеніті"? Був. До збірної України приїжджав? Приїжджав. Не було ж тоді тоді війни, і всіх викликали в збірну. Я коли грав в "Локомотиві" теж приїжджав до збірної. Тому в ситуації з Ракицьким, все прекрасно розуміють, що справа стосується політики", – сказав Алієв в ефірі SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

23 жовтня Ярослав відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

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