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"Агресор": український футболіст категорично відповів на запитання про Росію

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Український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Хабіб Есеола назвав Росію агресором.

За його словами, через війну на Донбасі та анексію Криму його стосунки з громадянами РФ значно змінилися.

"На побутовому рівні стосунки з росіянами, звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія – агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння", – цитує Есеолу gazeta.ru.

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Адерінсола Хабіб Есеола

Адерінсола Хабіб Есеола

ФК "Кайрат"

Водночас він додав, що не погодився б на перехід у команду з чемпіонату Росії. "Ракицький у "Зеніті"? У нього інша ситуація... Але я кажу ні, я не поїхав би", – підкреслив нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів, що відмовився переходити в чемпіонат Росії.

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Місце
КазахстанНур-Султан
Тег
ФК Кайрат
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Stockstill Rebecca
Stockstill Rebecca
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
" Для нас, украинцев, Россия – агрессор" Сказал украинец Хабиб Эсеола
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Макарский Александр
Макарский Александр
Щирый украинский хлопец! Скоро все нерабы станут такими копчёными цеевропейцами. Гидность и незалежность они такие!
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