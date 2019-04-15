"Агресор": український футболіст категорично відповів на запитання про Росію

Український нападник казахстанського "Кайрата" Адерінсола Хабіб Есеола назвав Росію агресором.

За його словами, через війну на Донбасі та анексію Криму його стосунки з громадянами РФ значно змінилися.

"На побутовому рівні стосунки з росіянами, звичайно, змінилися. Всі теми зводяться до цього конфлікту. Весь час. Для нас, українців, Росія – агресор, і ми не можемо про це не говорити. На нашій землі йде протистояння", – цитує Есеолу gazeta.ru.

Адерінсола Хабіб Есеола ФК "Кайрат"

Водночас він додав, що не погодився б на перехід у команду з чемпіонату Росії. "Ракицький у "Зеніті"? У нього інша ситуація... Але я кажу ні, я не поїхав би", – підкреслив нападник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів, що відмовився переходити в чемпіонат Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!