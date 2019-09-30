Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"А зараз хто?" Мілевський жорстко пройшовся по "Динамо"

2.3т Читати матеріал російською

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський розкритикував нинішній склад столичного клубу, заявивши, що раніше у "біло-синіх" команда була набагато сильніша.

Артем Мілевський

Артем Мілевський

ФК "Динамо" (Брест)

"Коли я пішов із "Динамо", то була команда. Драгович прийшов, Віда, Ленс, Велозу, Мбокані, Бельханда. Це були прізвища, це були мужики, які грають у футбол і чогось добиваються. А зараз хто грає? Шабанов? Які серйозні завдання можна вирішувати з такими футболістами?" — сказав Мілевський в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Також Артем висловив сумнів, що кияни можуть позмагатися з "Шахтарем" у фінансових можливостях.

Новини
"Вивіз би усіх до лісу": Мілевський епічно описав ситуацію в київському "Динамо"

"Я думаю, що в Суркіса немає багато грошей, щоб запросити іноземного тренера. Ні висококласних футболістів, як у "Шахтаря". Вони ж можуть собі дозволити купити Коноплянку. Чому "Динамо" не купило його?" — додав скандальний футболіст, який зараз захищає кольори мінського "Динамо" (Брест).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Динамо" Віктор Циганков розповів про роботу з Олексієм Михайличенком.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel