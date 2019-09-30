"А зараз хто?" Мілевський жорстко пройшовся по "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський розкритикував нинішній склад столичного клубу, заявивши, що раніше у "біло-синіх" команда була набагато сильніша.

Артем Мілевський ФК "Динамо" (Брест)

"Коли я пішов із "Динамо", то була команда. Драгович прийшов, Віда, Ленс, Велозу, Мбокані, Бельханда. Це були прізвища, це були мужики, які грають у футбол і чогось добиваються. А зараз хто грає? Шабанов? Які серйозні завдання можна вирішувати з такими футболістами?" — сказав Мілевський в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Також Артем висловив сумнів, що кияни можуть позмагатися з "Шахтарем" у фінансових можливостях.

"Я думаю, що в Суркіса немає багато грошей, щоб запросити іноземного тренера. Ні висококласних футболістів, як у "Шахтаря". Вони ж можуть собі дозволити купити Коноплянку. Чому "Динамо" не купило його?" — додав скандальний футболіст, який зараз захищає кольори мінського "Динамо" (Брест).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Динамо" Віктор Циганков розповів про роботу з Олексієм Михайличенком.

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