Скандальний екс-гравець збірної України отримав роботу в Росії

Екс-півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолій Тимощук отримав нове місце роботи. Українець увійшов до тренерського штабу пітерського "Зеніту", кольори якого захищав в період з 2007 по 2009 і 2013 - 2015 роки.

Про це йдеться в повідомленні клубної прес-служби.

Тимощук став асистентом нового головного тренера пітерців Сергія Сємака, який в кінці травня підписав з синьо-біло-блакитними угоду на два роки з можливістю продовження ще на один рік.

За "Зеніт" в Прем'єр-лізі Тимощук зіграв 85 матчів і забив дев'ять м'ячів.

Приступить до роботи на новій посаді наш співвітчизник вже 17 травня, коли "Зеніт" відправиться на перші збори до Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер збірної України переїхав працювати в Росію.