МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Скандальний екс-гравець збірної України отримав роботу в Росії

1.9тЧитати новину російською

Екс-півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолій Тимощук отримав нове місце роботи. Українець увійшов до тренерського штабу пітерського "Зеніту", кольори якого захищав в період з 2007 по 2009 і 2013 - 2015 роки.

Новини
Тренер збірної України похвалився поїздкою в Росію на ЧС-2018

Про це йдеться в повідомленні клубної прес-служби.

Тимощук став асистентом нового головного тренера пітерців Сергія Сємака, який в кінці травня підписав з синьо-біло-блакитними угоду на два роки з можливістю продовження ще на один рік.

За "Зеніт" в Прем'єр-лізі Тимощук зіграв 85 матчів і забив дев'ять м'ячів.

Приступить до роботи на новій посаді наш співвітчизник вже 17 травня, коли "Зеніт" відправиться на перші збори до Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер збірної України переїхав працювати в Росію.

Особа
Анатолій Тимощук
Об'єкт
ФК Зеніт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги