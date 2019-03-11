$880 млн: ЗМІ викрили Катар у масштабному обмані через проведення ЧС-2022

Американські ЗМІ звинуватили телеканал Al Jazeera, який належить еміру Катару, шейху Хамаду бін Халіфа Аль-Тані, в тому, що він нібито таємно заплатив ФІФА 400 млн доларів за телеправа на ЧС.

Це трапилося, за їхніми даними, за 21 день до виборів країн-господарів чемпіонатів світу з футболу 2018/2022. Відповідні документи та інші докази опублікувало британське видання The Sunday Times.

Згідно з ними, телеканал Al Jazzera купував права на показ усіх змагань під егідою ФІФА за 150 млн доларів у період 2015-2018 років і за 150 млн із 2019 по 2022-й, враховуючи чемпіонат світу в Катарі.

Новини Катар готовий надати Україні скраплений газ

ЧС-2022 у Катарі

Контракт також містить пункт про бонус у розмірі 100 млн доларів, які ФІФА могла отримати тільки в разі вибору Катару місцем проведення ЧС-2022.

Протягом 30 днів після підписання угоди Катар перерахував ФІФА 6 млн доларів.

Автори розслідування підкреслюють, що це було зроблено з порушенням правил ФІФА.

Три роки потому Катар через beIN Media Group запропонував ще 480 млн доларів. "Після цього ФІФА закрила своє довгострокове розслідування корупції під час подачі заявки. Це сталося тоді, коли Майкл Гарсія з ФІФА підійшов до ключового етапу свого розслідування про порушення під час виборів країн-господарів ЧС-2018 і ЧС-2022 і збирався відвідати Катар. ФІФА пізніше похвалила розслідування Гарсії, заявивши, що він зняв підозри з Катару. Гарсія ж звільнився – він підкреслив, що його розслідування було неправильно витлумачене", – йдеться у статті.

Так, Катар заплатив 880 млн доларів, щоб отримати і зберегти право проведення ЧС-2022.

ФІФА відмовилася коментувати звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що 12 осіб на тиждень гине в Катарі під час будівництва об'єктів інфраструктури чемпіонату світу з футболу, який відбудеться там у 2022 році.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся