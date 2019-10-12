Три причини, які змушують Шевченко заперечувати вихід України на Євро-2020 після перемоги над Литвою

"Я не згоден, що перемога над Литвою виводить нас на Євро-2020" - Андрій Шевченко вже втомився спростовувати слова про достроковий вихід України на ЧЄ. Хоча збірна на 99 відсотків вже там.

Перемога над Литвою дійсно практично вивела нашу команду на Євро, і перешкодити цьому можуть тільки дві поразки "синьо-жовтих" від Португалії та Сербії, причому останнім для цього треба виграти у нас більше 5:0. Чисто абсурдний сценарій, погодьтеся. Однак вся збірна України показово відмовляється вірити в це. І правильно робить.

Матч з Литвою в Харкові дійсно був важливіше, ніж з Португалією, але тільки з турнірної точки зору. В іншому ж "головним номером" залишається домашня гра з португальцями в Києві. І її Шевченко з командою теж хочуть виграти не менше, ніж матч з Литвою. Так, зараз це можливо, але з безліччю нюансів.

збірна України dynamo.kiev.ua

Перш за все тренер України так завзято відбивався від "99-відсоткових вітань" для того, щоб не допустити ментального "обвалу" команди. За 3 роки біля керма "синьо-жовтих" тренеру вдалося буквально перевиховати команду - його збірна вже не боїться іменитого суперника і не дивиться на табло, а впевнено грає в свій футбол і бореться за перемогу. Здобуває перемогу завдяки своїм силам, а не слабкості суперника.

Але перемога над Литвою вже занадто спокушає, щоб нарешті порадіти та допустити розслабленість. А Португалії цього буде більш ніж достатньо, щоб "занурити в холодну" воду Україну на "Олімпійському". Тому Шевченко продовжує тримати підопічних в строгому графіку кваліфікації під маркою завдання "офіційно здобути путівку на Євро". Ніяких гіпотетичних розкладів, жодної теоретики, ніякої розслабленості - головний матч буде тільки в понеділок, з Португалією.

Звичайно, Україну влаштує навіть нічия, але важливо здобути саме перемогу. Не стільки заради 3-х очок, а скільки заради зростання та саморозвитку. Команда Шевченка на порозі переходу від звання середняка Європи до учасника розширеного елітного клубу. Збірної, на яку Італія чи Англія вже не буде дивитися зверхньо.

Це дуже важливо в перспективі гри на самому Євро. Це зараз Шеву та хлопців "носять на руках", але ейфорія від успішної кваліфікації пройде, і після жеребкування самого ЧЄ саме Шевченку і деяким гравцям почнуть згадувати провал у Франції. В Україні ніхто не хоче повторення ганьби Євро-2016 (3 поразки в 3-х матчах з 0 забитих голів), і питання гідного виступу на ЧЄ-2020 буде стояти в перших рядах списку.

Руслан Малиновський став героєм зустрічі з Литвою і одним з найважливіших гравців збірної dynamo.kiev.ua

Ось чому важливо не стільки здолати (саме "здолати" заради 3-х очок), а переграти зараз Португалію. Успіхи зі скромною Литвою та нахабним "карликом" Люксембургом - це, звичайно, добре, але вже не наш козир. Планка підвищується, і треба відповідати. І Шевченко одного разу добре дав зрозуміти про це, коли сказав, що навіть в разі перемоги над Литвою збірна гратиме далі з повною відповідальністю і віддачею заради свого іміджу і збереження обличчя. Ми тільки недавно позбулися ганьби Євро-2016 (де виступили гірше Албанії, Угорщини або Словаччини), але тепер треба не упустити і "закріпити" новий імідж і статус збірної.

Імідж іміджем, але ближче до жеребкування не поверхню виходить і важливість цифр - місце в рейтингу та важливість посіву ніхто не відміняв, і зайняте місце в групі кваліфікації тепер істотно впливає на розклади при жеребкуванні.

Андрію Шевченку вдається вивести Україну на новий рівень dynamo.kiev.ua

Україні дуже важливо виграти свою групу, так як наша збірна перед жеребкуванням на даний момент стоїть на межі двох кошиків - першого та другого. У першому кошику буде 6 кращих (за рейтингом) переможців груп, а в другому - ще 4 "лідера" і дві кращі збірні, які зайняли 2-гі місця. З огляду на "зубастість" деяких суперників з кошика 3 і 4, нам краще йти на жеребкування з кошика 1 і в групі обмежити себе від зустрічі з "топовими топами" (типу Франції та Іспанії на даний момент). Другий же кошик гарантує нам таку зустріч.

Від збірної Шевченко крім гідного виступу в групі чекають і виходу з неї, тому стратегічне мислення перед жеребкуванням виглядає не просто розмовами.

Ще один важливий аспект нинішнього життя збірної - відносини та взаємодії з уболівальниками. Якщо згадати події 3-річної давності, то відразу на перший план виходить маса критики призначення Шевченка на посаду головного тренера збірної. А далі - неоднозначний відбір на ЧС-2018 в Росії, куди вихід України з багатьох аспектів був небажаним (хоча вигравати на полі в матчах відбору хотілося кожен раз). Потім - тривожні очікування старту відбору ЧЄ-2020. І тільки зараз, в кваліфікації відбору на Євро-2020, Шеву нарешті по-справжньому прийняли як вождя цієї команди, який реально робить справу і може вести команду до кращого.

Андрій Шевченко

Так, визнання Шевченко трибунами "Арени-Львів" не виглядає чимось особливим. А ось уже яке поспіль скандування "Шева, Шева" в Харкові (де його "Динамо" завжди було далі, ніж "Металіст" або "Шахтар") говорить багато про що. На грі з Литвою уболівальники двічі вшанували Шевченка, і в цілому вже всі українські фанати готові терпіти нюанси і пробачити йому і ФФУ різні огріхи. Навіть квитки за паспортами (що в фанатському середовищі не сприймається досі) і схему з продажем квитків "на Португалію - через Литву".

До слова, за деякою інформацією відразу 2-3 тисячі чоловік (не з Харкова) взяли квитки на гру з Литвою заради можливості швидше купити пропуски на Португалію. Саме тому в п'ятничний вечір трибуни "Металіста" трохи сяяли лисинами. Але якою була післяматчева подяка та перфоманс - це та сама справжня здорова підтримка фанатів, яка потрібна кожній команді.

Після матчу з Литвою фанати в Харкові влаштували збірній справжнє свято

Так все й стікається до понеділкового вечора 14 жовтня на НСК "Олімпійський". Важливий результат 3-річної роботи Шевченка над менталітетом команди, турнірна важливість, повага вболівальників і навіть намір довести, що лідерство України в групі - не випадковість або подарунок Португалії.

Тому так - ми ще не на Євро, для цього залишився дійсно один крок. І коли він буде успішно зроблений, тоді нарешті можна відкрити пляшку шампанського і відсвяткувати потрапляння на ЧЄ. Потрапляння у вигляді нової команди з зовсім іншим сприйняттям і очікуваннями, ніж на Євро-2016 у Франції.

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