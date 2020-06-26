28-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 27-28 червня будуть зіграні матчі 28-го туру першості.
Центральний поєдинок ігрового дня відбудеться у Чернігові, де місцева "Десна" прийме київське "Динамо".
За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки чемпіонату на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.
Прем'єр-ліга України. 28-й тур
27 червня (субота)
17:00. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
17:00. "Карпати" – "Львів", УНІАН
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Андрій Коваленко
19:30. "Шахтар" – "Зоря", "Футбол 2"
Харків, ОСК "Металіст"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Євген Арановський
28 червня (неділя)
17:00. "Маріуполь" – "Дніпро-1", "Футбол 1"
Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка
Головний арбітр: Анатолій Абдула
19:30. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Віктор Копієвський
19:30. "Десна" – "Динамо", УНІАН
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Євген Арановський
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про перенесення фіналу Кубка Україну-2020 зі Львова.