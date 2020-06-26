28-й тур УПЛ: календар, розклад трансляцій, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі 27-28 червня будуть зіграні матчі 28-го туру першості.

Центральний поєдинок ігрового дня відбудеться у Чернігові, де місцева "Десна" прийме київське "Динамо".

За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки чемпіонату на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад туру.

Прем'єр-ліга України. 28-й тур

27 червня (субота)

17:00. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

17:00. "Карпати" – "Львів", УНІАН

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

19:30. "Шахтар" – "Зоря", "Футбол 2"

Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Євген Арановський

28 червня (неділя)

17:00. "Маріуполь" – "Дніпро-1", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Ворскла" – "Олімпік", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Десна" – "Динамо", УНІАН

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Євген Арановський

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про перенесення фіналу Кубка Україну-2020 зі Львова.