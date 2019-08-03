2-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

У чемпіонаті України з футболу 2-3 серпня пройдуть матчі 2-го туру розіграшу Прем'єр-ліги сезону 2019/2020.
Побачити поєдинки ігрового дня можна буде на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "УНІАН" та 2 + 2. Вашій увазі розклад матчів.
3 серпня, субота
17:00, "Маріуполь" (Маріуполь) - "Олександрія", Футбол 2
Маріуполь, стадіон ім. Бойко
Головний арбітр: Можаровський Ю. (Львів)
19:30, "Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава), УНІАН / ТСН Проспорт
Чернігів, стадіон ім. Гагаріна
Головний арбітр: Іванов Ю.В. (Донецька обл.)
19:30, "Львів" - "Динамо" (Київ), Футбол 2
Львів, "Арена Львів"
Головний арбітр: Пасхал І.Ю. (Херсон)
4 серпня, субота
17:00, "Олімпік" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка), Футбол 1
Київ, стадіон "Динамо" ім. В. В. Лобановського
Головний арбітр: Крівушкін Д.В. (Харків)
19:30, "Зоря" (Луганськ) - "Дніпро-1", 2 + 2
Запоріжжя, "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Новохатний В.В. (Київ)
19:30, "Шахтар" (Донецьк) - "Карпати" (Львів), Футбол 1
Харків, ОСК "Металліс"
Головний арбітр: Балакін М.О. (Київська обл.)
Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі лідери українського чемпіонату "Шахтар" і "Динамо" здобули синхронні перемоги. Кияни в гостях у суху обіграли "Карпати", а "гірники" здобули вольову перемогу в Олександрії.
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