Ганебний виліт "Реала": результати Ліги чемпіонів 5 березня

Визначилися перші учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перемоги за підсумками двох матчів 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру здобули сенсаційний голландський "Аякс" та лондонський "Тоттенхем".

Новини Історична подія у Лізі чемпіонів завершилася грандіозним скандалом

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

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Голландський "Аякс" несподівано вибив з Ліги чемпіонів чинного володаря трофея - мадридський "Реал". Неймовірний поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:4 на користь гостей.

Реал - Аякс AFC Ajax

Голландці шокували "Реал" на 7-й хвилині зустрічі. Розігнавши прекрасну атаку на правому фланзі, Душан Тадіч увірвався в штрафну суперника і віддав відмінну передачу на Хакіма Зіеша, який переправив м'яч у ворота Тібо Куртуа.

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

"Реал" побіг в атаку з наміром відіграти пропущений м'яч, однак замість цього знову пропустив. Тадіч скинув м'яч в штрафний на Давида Нереса, який з кількох метрів розстріляв володіння мадридського клубу.

Реал - Аякс AFC Ajax

Поки "вершкові" приходили в себе, голландці просто розривали захист суперника, маючи ще кілька шансів, щоб розвинути успіх.

На цьому жахи для "Реала" не закінчилися. У першому таймі наставнику королівського клубу Сантьяго Соларі довелося зробити дві вимушені заміни через травми Лукаса Васкеса і Жуніора Вінісіуса.

Реал - Аякс Real Madrid C.F.

Реал - Аякс Real Madrid C.F.

Після перерви господарі зі старту почали тиснути на суперника. Вистоявши, "Аякс" відсунув гру від своїх воріт і навіть кілька разів потривожив володіння Куртуа неточними ударами. Потім, приспавши пильність чинного володаря головного трофею Ліги чемпіонів, голландці забили третій м'яч. Головний герой зустрічі Тадіч приголомшливим ударом довів рахунок до розгромного.

Реал - Аякс AFC Ajax

Комфортна різниця розслабила голландських футболістів, за що їх тут же покарали господарі зустрічі. Точний дальній удар Марко Асенсіо на 70-й хвилині зустрічі подарував фанатам на "Сантьяго Бернабеу" фантастичні емоції, а команді – шанс зачепитися за плей-офф.

Однак варто було "Реалу" забити, як "Аякс" знову відірвався від суперника. Шона неймовірним ударом зі штрафного забив четвертий м'яч у ворота "вершкових".

Реал - Аякс AFC Ajax

У кінцівці зустрічі від безвиході у господарів здали нерви. Начо за грубий фол на супернику побачив перед собою червоне світло і залишив свою команду в меншості. Проте, "Аякс" вже впевнено доводив гру до своєї перемоги, оформивши першу сенсацію в 1/8 турніру.

"Реал" Мадрид, Іспанія – "Аякс" Голландія 1:4

Голи: 0:1 – 7 Зіеш, 0:2 – 18 Нерес, 0:3 – 62 Тадіч, 1:3 – 70 Асенсіо, 1:4 – 72 Шона.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регілон, Карвахаль, Варан, Модріч, Каземіро, Васкес (Бейл, 29), Кроос, Вінісіус Жуніор (Асенсио, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блінд, де Лігт, Тальяфіко, Мазрауі (Велтман, 81), ван де Бек, Зіеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадіч, Шона (де Віт, 73).

Попередження: Мазрауі (26), Карвахаль (30). Вилучення: Начо 90 + 3

У паралельному поєдинку дортмундська "Боруссія" не зуміла зробити камбек і відіграти три пропущені м'ячі в першому матчі проти "Тоттенхема". Німецька команда на рідному стадіоні поступилася супернику 0:1 і припинила виступи в Лізі чемпіонів.

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

У дебюті зустрічі "джмелі" взяли гру під свій контроль. В атаці у них виходило мало завдяки прекрасним діям лондонського клубу в захисті. Однак до кінця першої половини зустрічі "Боруссія" істотно додала, насівши на ворота суперника. Правда, в графі "забиті м'ячі" у дортмундської команди як і раніше красувався "0".

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

Переломним моментом поєдинку став точний удар "Тоттенхема" на початку другого тайму. Сіссоко відмінною передачею вивів кращого бомбардира команди Харрі Кейна на побачення з воротарем, а форвард лондонців холоднокровно вирішив епізод на користь своєї команди.

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Tottenham Hotspur

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Tottenham Hotspur

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Tottenham Hotspur

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Tottenham Hotspur

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Tottenham Hotspur

Потім підопічні Почеттіно знову віддали ініціативу супернику. "Боруссія", якій потрібно було забивати п'ять м'ячів, вже не вірила в свій успіх. "Шершні" атакували суперника, однак безрезультатно.

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

Борусія Дортмунд - Тоттенхем Borussia Dortmund

"Боруссія" Д Німеччина – "Тоттенхем" Англія 0:1

Гол: 0:1 – 48 Кейн.

"Боруссія" Д – Бюркі, Геррейро (Пулішіч, 62), Аканджі, Діалло, Вітцель, Гетце, Вайгль, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Санчо, Ройс (Ділейні, 74), Пако Алькасер.

"Тоттенхем" – Льоріс, Санчес, Вертонген, Девіс, Алдервейрелд, Уінкс (Дайер, 55), Сіссоко, Еріксен (Роуз, 83), Орье, Кейн, Сон Хин Мін (Ламела, 71).

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос був покараний Європейським футбольним союзом (УЄФА) за підлість у матчі з "Аяксом".

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