1/8 фіналу Ліги Європи: коли і де дивитися онлайн 7 березня

У футбольній Лізі Європи в четвер, 7 березня, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу турніру.

Для українських уболівальників центральним стане протистояння в Лондоні, де київське "Динамо" зіграє з "Челсі". Також варто виділити зустріч німецького "Айнтрахта" з італійським "Інтером".

Поєдинки можна буде побачити в ефірі українського, російського та білоруського ТБ. До вашої уваги – повний розклад ігрового дня.

Трофей Ліги Європи UEFA.com

Ліга Європи. 1/8 фіналу

перші матчі

19:55. "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – "Інтер" (Мілан, Італія)

ТБ-трансляція: "Матч! Футбол 2" (Росія), "Білорусь 5. Інтернет"

19:55. "Ренн" (Франція) – "Арсенал" (Лондон, Англія)

ТБ-трансляція: "Футбол 1" (Україна), "Матч! Футбол 1" (Росія)

19:55. "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) – "Вільярреал" (Іспанія)

ТБ-трансляція: "Матч ТВ", "Матч! Прем'єр" (обидва – Росія), "Білорусь 5"

19:55. "Севілья" (Іспанія) – "Славія" (Прага, Чехія)

ТБ-трансляція: "Матч! Футбол 3"

22:00. "Челсі" (Лондон, Англія) – "Динамо" (Київ, Україна)

Лондон, стадіон "Стемфорд Брідж"

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

ТБ-трансляція: "Футбол 2" (Україна), "Матч! Футбол 1", "Білорусь 5"

22:00. "Валенсія" (Іспанія) – "Краснодар" (Росія)

ТБ-трансляція: "Матч ТВ", "Матч! Прем'єр" (обидва – Росія), "Білорусь 5. Інтернет"

22:00. "Наполі" (Неаполь, Італія) – "Зальцбург" (Австрія)

ТБ-трансляція: "Матч! Футбол 2" (Росія)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватія) – "Бенфіка" (Лісабон, Португалія)

Зазначимо, що матчі у відповідь пройдуть 14 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіткнулося з катастрофічними кадровими втратами перед поєдинком із "Челсі" в Лізі Європи.

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